شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محفزات للزمالك فى مواجهة سموحة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق نادى الزمالك بكل قوته إلى تحقيق الانتصار فى المواجهة المحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم أمام سموحة باستاد برج العرب فى إطار الجولة التاسعة للدورى فى مواجهة صعبة للطرفين نظراً لقوة المباراة داخل وخارج الخطوط.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلى المتصدر، ويرصد ”الخليج 365” محفزات لتحقيق الفريق الأبيض الفوز فى لقاء الليلة فى التقرير التالى:





صرف المستحقات المالية للاعبين خلال أيام

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، صرف متأخرات جميع لاعبى فريق الكرة الأول خلال الأيام المقبلة، وتحديدا عقب مباراة سموحة المقرر لها اليوم ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدورى.





الاستقرار الإدارى فى ظل وجود مجلس منتخب

كما أن الاستقرار الإدارى القلعة البيضاء بوجود مجلس منتخب يعد من أحد عوامل الاستقرار الفنى الذى يحفز اللاعبين على الفوز، ويرغب مجلس الإدارة بالزمالك فى فرض مزيد من الاستقرار على فريق الكرة لتلاشى أو معرفات تؤثر على مسيرة الفريق فى الدفاع عن لقب الدورى.





غيابات بالجملة للفريق السكندرى

كما أن فريق سموحة يشهد غيابات مؤثرة فى صفوفه، الثنائي شريف رضا وأحمد عيد بسبب الإصابة، وأحمد رمضان بيكهام، ومروان حمدي بسبب الإيقاف، بعد حصول الأول على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الماضية أمام البنك الأهلي، وحصول الثاني على البطاقة الصفراء الثالثة.