شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخوض مرانا صباحيا بالكاميرون قبل انطلاق رحلة العودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق المصري مرانه صباح اليوم على ستاد مبابي ليبي بمدينة دوالا الكاميرونية، قبل ساعات قليلة من العودة إلى القاهرة عقب خوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية أمام القطن الكاميروني والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تصل مساء اليوم الثلاثاء، بعثة النادي المصري، قادمة من الكاميرون وذلك بعد مواجهة القطن الكاميروني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشر، والتي جمعت الفريقين عصر الأحد الماضي على استاد رومدي أدجيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويترأس بعثة النادي المصري، حسن عمار، عضو مجلس الإدارة ، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، زياد فرج، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.

ويرقب مسئولو النادي المصري، موقف اتحاد الكرة والجهات الأمنية من الطلب الذي قدمه النادي بخوض مبارياته الأفريقية والمحلية المقبلة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، خاصة بعد ترحيب هيئة قناة السويس بالفريق البورسعيدي.