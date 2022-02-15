شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب من الجماهير تعليمه كلمات أغانى النادى الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من الجماهير تعليمه كلمات أغانى النادى الأهلى، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، مقطع فيديو للجماهير وهى تتغنى فى لاعبها وليد سليمان، بعد إعلانه إنهاء مسيرته الرياضية بنهاية الموسم الحالى، وكتب موسيمانى "من الجيد أن نرى الجميع يحترمون أسطورتنا، ونحن نقدر مساهمته، يجب أن يبدأ شخص ما بتعليمى كلمات أغانى النادى، سأغنى فى المرة القادمة".



بوست موسيمانى على تويتر

ويخوض الأهلى الفترة المقبلة ارتباطات مهمة محلياً وأفريقياً، حيث سيلعب مع الهلال السودانى أفريقياً، ثم سيلعب مع المقاصة بالدورى ثم صن داونز بدورى الأبطال.

ويرغب موسيمانى فى الاستعانة بالعناصر الشابة أمثال زياد ومحمد أشرف ومغربى، بعدما تألقت هذه العناصر فى بطولة كأس الرابطة التى خاضها الفريق مؤخراً، لاسيما أن الأهلى يعانى من غيابات كثيرة للإصابة.

ويستعد فريق الأهلى لخوض مباراة قوية الفترة المقبلة، حيث سيلعب مع الهلال السودانى فى الثالثة عصر يوم 18 فبراير الجارى بتوقيت القاهرة فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها فى آخر موسمين و10 مرات في تاريخه.

ويلعب الأهلى مع الهلال في الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ التى كان مُقرراً لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالأمارات.