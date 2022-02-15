شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحدد 27 أبريل لانطلاق الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 27 أبريل المقبل موعدا لانطلاق الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات، لتستمر حتى يوم 29 من نفس الشهر.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر قمة المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها يوم 25 فبراير الجارى، بعد تقديم موعد المباراة مسبقا بدلا من 10 مارس.

وأصدر اتحاد اليد تعميما على جميع أندية دورى المحترفين بشأن مشاركة اللاعب الدولى أو اللاعب بقوام المنتخب الأول و2002 أو 2004.

وجاء التعميم بمشاركة اللاعب 3 مباريات فى الأسبوع بشهر فبراير خلال الفترة من 5 حتى 18 فبراير، وخلال شهر مارس يسمح للاعب الدولى بالمنتخب الأول أو 2002 و2004 باللعب 3 مباريات فى الأسبوع خلال الفترة من 5 حتى 11 مارس المقبل.

أما خلال شهر أبريل فيسمح باللعب 3 مباريات خلال شهر أبريل بالكامل، وخلال شهر مايو 3 مباريات خلال الفترة من 30 أبريل حتى 6 مايو المقبل.