شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين وحدة جديدة للنظم والمعلومات بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الإسماعيلى على تدشين مشروع وحدة جديدة للنظم والمعلومات يتولى رئاستها أشرف عبد الكريم المدير الإدارى للفريق الأول، على أن يكون الدكتور على بيومى المحاسب المالى للنادى نائبا له.

تستهدف تلك الوحدة توثيق عقود اللاعبين وتاريخ قدومهم أو رحيلهم عن النادى إضافة إلى إصاباتهم وإحصاءات مشاركاتهم باللقاءات الرسمية والعقوبات المالية الصادرة نحوهم وأوجه الصرف المالى والمخزنى، فضلًا عن إعداد مكتبة شاملة تضم شرائط فيديو لجميع المباريات في الماضي والحاضر عن المشاركات المحلية والعربية والأفريقية.

يأتى هذا إيماناً من مجلس الإدارة بأهمية الدور الذى ستقدمه تلك الوحدة فى تيسير العمل ورفع كفاءة الأداء وتحقيق عنصرى السرعة والمرونة، وذلك ضمن الخطة الحالية نحو إعادة هيكلة وتطوير كل النظم والجوانب الإدارية والسعى لتطبيق فكر إلكترونى جديد، يعمل على ربط كل قطاعات العمل داخل النادى من أجل تدشين منظومة معلوماتية متكاملة.