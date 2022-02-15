مصدر في كاف يكشف لمصراوي تفاصيل دوري السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد سعيد

كشف مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن أبرز تفاصيل نظام دوري السوبر الأفريقي، والطريقة التي سيتم من خلالها اختيار أفضل 8 فرق من 3 مناطق جغرافية بالقارة لتحديد المجموعات.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن الترتيب في التصنيف الأفريقي لكل منطقة جغرافية يعد أحد المعايير لإختيار الأندية المشاركة في دوري السوبر، بشرط ألا يزيد العدد في كل مجموعة عن 3 أندية كحد أقصى من كل دولة، ولا يقل عدد الدول الممثلة في كل مجموعة عن 4 دول.

بالإضافة لذلك، يجب على كل ناد أن يفي بمتطلبات الترخيص وأنشطة كرة القدم والمرافق والبنية التحتية والاستدامة المالية والاستثمار في كرة القدم وسياسات الحوكمة، وإذا لم يستوف النادي معايير الترخيص ذات الصلة، يجب أن يأخذ النادي المصنف التالي مكانه، بشرط أن يستوفي أيضا الشروط ومتطلبات الترخيص.

وعلم الخليج 365 من مصادره في "كاف" أن إدارة مشروع دوري السوبر الأفريقي حددت إقامة مباراة لكل فريق أسبوعيا، وعادة ما يتم لعب هذه المباريات في عطلات نهاية الأسبوع، وذلك للسماح للأندية من أجل مواصلة مشوارها ومشاركتها في بطولاتها المحلية.

وتأكد بشكل رسمي أن دوري السوبر الإفريقي لن يكون دوري مغلق بل سيتم تطبيق نظام الصعود والهبوط المعمول به في كل دوريات العالم، لإضفاء مزيد من المنافسة على البطولة.

وحددت اللجنة المشكلة من كاف والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" متطلبات الترخيص، التي تضمن النمو والقدرة المالية للأندية المشاركة، والاستثمار السنوي المضمون على أساس الحد الأدنى من الميزانية السنوية لكل ناد.

وتعد أحد الشروط الأساسية في ملف أي نادي تخصيص ما لا يقل عن نسبة محددة تقرها وكالة دوري السوبر الأفريقي من الميزانية السنوية للنادي المشارك، لضمان دفع رواتب اللاعبين سنويا خلال فترة المشاركة، مع تخصيص نسبة أخرى لضمان الحفاظ على طريقة استقطاب أفضل المواهب الكروية في قطاعات الناشئين والأكاديميات وتطوير كرة القدم النسائية.