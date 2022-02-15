أيمن يونس معلقًا على التسريبات: سألجأ للقضاء.. ولن أترك حقي ولا حق أمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق، على ما أثير خلال الساعات الماضية، حول ذكر اسمه في ما عرف بمكالمة هاتفية "مسربة" تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء وشقيقه أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالنادي.

وتطرق أمير مرتضى في حديثه مع شقيقه أحمد عن عدم صلاحية أيمن يونس في منصب نائب رئيس نادي الزمالك، لما سيسببه من مشاكل مع والدهما على حد تعبيره، مؤجها الابن الأصغر لمرتضى منصور النصيحة لشقيقه بعدم خوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس وهذا ما حدث بالفعل.

وكتب يونس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" نحن رجال وبالتأكيد سأحصل على حقي وحق والدتي وأولادي، المستشار أحمد جلال يقول أن هناك احتمالية لتكون المكالمة "مفبركة"، وأنا أقول له أن المحكمة هي من ستفصل في هذا الأمر".

وأضاف:" عزيزي نحن تربينا بإحترام، سفراء مهذبين لنادي الزمالك ومصر و لعبه كرة القدم، لا نهلل لأحد ولا "نطبل"، و الأهم أنني لا أترك حقي، ولا حق والدتي".

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، كانت قد أعلنت قبل أيام عن فوز مرتضى منصور، برئاسة الزمالك، مفتوقا على منافسه المباشر، أحمد سليمان.