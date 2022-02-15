من يعوض السعيد؟.. وليد صلاح عبد اللطيف لمصراوي: مفيش حد زيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

أثار اعتزال عبد الله السعيد الدولي انتباه كل مشجعي كرة القدم المصرية، وبات السؤال الأبرز من يخلف نجم بيراميدز في قائمة المنتخب المصري في الفترة القادمة.

السعيد تقلصت أدواره في السنوات الأخيرة مع منتخب مصر، خاصة في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، حيث وضعه كيروش بديلا أغلب أوقات البطولة.

يلا كورة استطلع رأي وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق عن أفضل بديل للسعيد، ليرد قائلا: "مفيش حد زي عبد الله"، مشيرا لصعوبة إيجاد بديل بقيمة النجم المخضرم.

وأتم: "طريقة اللعب الجديدة للمنتخب مع المدرب كارلوس كيروش تلغي دور اللاعب رقم 10، وبالتالي لا بد أن يتضمن وسط الملعب لاعبين جيدين من أجل إكمال الهجمات بشكل صحيح".