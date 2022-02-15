الزمالك يتسلح بالتاريخ في مواجهة سموحة الباحث عن فوز غائب منذ 5 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يعود الزمالك لاستئناف حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري المصري الممتاز حين يخوض أول مباراة له في المسابقة خلال العام الجاري 2022 بمواجهة سموحة في برج العرب بالأسبوع التاسع.

الظهور الأخير فى الدوري

كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد غزل المحلة، بالجولة الثامنة للدوري، وفاز على بنتيجة 4 أهداف دون رد، بينما حقق سوحة فوزا صعبا أمام البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

موقف الفريقين فى الدوري

يحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بنفس عدد رصيد الأهلي المتصدر، حيث فاز الفريق بـ 6 مباريات وتعادل في لقاء وخسر مثله، بينما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بعد الفوز بـ 4 مباريات والتعادل في 3 مواجهات وخسارة لقاء.

الزمالك يتسلح بالتاريخ

ويعود تاريخ أول لقاء بين الزمالك وسموحة بمسابقة الدوري لعام 2010 بعد صود الفريق السكندري للدوري الممتاز، حين فاز الفريق الأبيض بنتيجة 3-1، وخاض الفريقين حتى الآن 18 مواجهة في المسابقة المحلية كانت الغلبة للزمالك.

الزمالك تمكن من تحقيق الفوز خلال 8 مباريات، بتسجيل 23 هدفاً مقابل 3 انتصارات لسموحة، بواقع 15 هدفًا، بينما خيم التعادل على 6 مواجهات كان آخرها مواجهة الدور الثاني بالموسم قبل الماضي، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3 أهداف لكل فريق.

نتيجة الموسم الماضي

نجح الزمالك في اقتناص الفوز أمام سموحة في مباراة الدور الأول بالموسم الماضي بنتيجة 2-0، سجلهما أشرف بنشرقي من ركلة جزاء وأحمد أبو الفتوح، وعاد الفريق الأبيض ليكرر تفوقه في الجولة الـ 20 ليفوز بنتيجة هدفين لهدف.

انتصار غائب من 5 أعوام

يعود آخر انتصار لسموحة أمام الزمالك ليوم 20 أكتوبر 2017، حين فاز الفريق السكندري بثلاثة أهداف دون رد، وكان الدور الأول قد انتهى أيضا لصالح سموحة بهدفي أحمد حسن مكي وأحمد نبيل مانجا، ومنذ ذلك العام لم يتمكن الفريق السكندري من تحقيق الفوز على الزمالك بمسابقة الدوري.