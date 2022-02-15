الخليج 365 يكشف.. ملامح بعثة الأهلي في رحلة السودان لمواجهة الهلال بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

تستعد بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي للتوجه إلى الخرطوم ظهر غد الأربعاء، لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الهلال يوم الجمعة المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الجوهرة الزرقاء" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويعود الأهلي للتدريبات اليوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من العاصمة الإماراتية أبوظبي ببرونزية مونديال الأندية .

واستقر محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة علي تكليف نائبه العامري فاروق برئاسة بعثة الفريق التي ستغادر إلي السودان، على أن يرافقه حسام غالي عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة .

وتضم البعثة الجهاز الفني والإداري والطبي بالكامل، فيما يغيب عدد من اللاعبين عن تلك الرحلة وهم: "عمار حمدي وأكرم توفيق للإصابة بالرباط الصليبي، بدر بانون وأحمد نبيل كوكا لحصولهم علي راحة سلبية بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وبيرسي تاو الذي يعاني من شد في العضلة الإمامية".

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك استعلاماً لتحصين موقف أيمن أشرف من المشاركة في مباراة الهلال السوداني بعد حصوله على طرد مباشر خلال مشاركته في مباراة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية".

**ينص البند 10.4 من اللائحة أن أي إيقاف (نتيجة لبطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة) يتم ترحيله إلى المباراة التالية الرسمية للنادي.

وأضاف المصدر: "نتيجة أشعة السونار التي خضع لها محمد الشناوي حارس المرمي ستحدد موقفه من التواجد في قائمة الفريق التي ستغادر إلي السودان من عدمه".

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للأهلي استقر بنسبة كبيرة على سفر 20 لاعبا هم: "علي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعه وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه ووليد سليمان وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكسيوني ومحمد شريف وحسام حسن واحمد عبدالقادر".

وأوضح المصدر أنه في حال سفر الشناوي فسيكون هو الثالث في حراسة المرمي بينما إذا أثبتت الاشعة صعوبة ذلك سينضم للبعثة حمزه علاء، ونفس الأمر بالنسبة لأيمن أشرف الذي سيتحدد موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة.