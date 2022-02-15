استعدادا للأهلي بالأبطال.. الهلال يواجه شبابه.. وتجهيز بديل الغربال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يواصل فريق الهلال السوداني استعداداته المكثفة لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي والهلال في المجموعة الأولى بمجموعات أبطال أفريقيا رفقة كل من صنداونز الجنوب أفريقي والمريخ السوداني.

وأوضحت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، أن فريق الهلال عاد للتدريبات أمس الاثنين بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية عقب العودة من جنوب أفريقيا.

وكان مران الفريق قد شهد عودة ومشاركة نزار حامد، حسين النور، عمر المصري وومبارك عبد الله بجانب عبد اللطيف بوي.

مباراة تحضيرية

وبحسب التقارير السودانية فإن الهلال قرر خوض مباراة تحضيرية اليوم الثلاثاء أمام "شباب الفريق" حتى يقف المدرب على جاهزية الفريق وتطبيق طريقة اللعب التي سيخوض بها مواجهة الأهلي.

معسكر مغلق

وأكدت التقارير السودانية أن الهلال سيبدأ معسكره المغلق اليوم الثلاثاء في فندق النادي استعدادا للمباراة المرتقبة بعدما حصل اللاعبون على إذن لزيارة أسرهم عقب العودة من جنوب أفريقيا، ومن المتوقع أن يبقى اللاعبون في فندق الإقامة حتى لقاء الجمعة.

بديل الغربال

ولفتت الصحيفة إلى أن مدرب الهلال بدأ يجهز بديل محمد عبد الرحمن "الغربال" مهاجم الفريق الذي سيغيب عن مباراة الأهلي، مضيفة أن ياسر مزمل قد يبدأ في التشكيل الأساسي بخط الهجوم الصريح بجانب إبراهيما مصطفى.