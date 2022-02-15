حجازي يعود إلى جدة لاستكمال التأهيل الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف تقارير صحفية سعودية، أن الشكوك لا تزال تحوم حول موقف أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة والمنتخب الوطني، بشأن مشاركته في مواجهة ديربي جدة أمام الأهلي، بالجولة الـ 22 بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت صحيفة "الرياضية"، أن حجازي سيعود إلى مدينة جدة الأسبوع المقبل لإكمال المرحلة الأخيرة من فترة التأهيل.

وأشارت إلى أن المدير الفني للاتحاد كوزمين كونترا، طلب عدم استعجال عودة حجازي للمشاركة في المباريات، وتأجيل ذلك إلى أن يصبح جاهزًا 100 في المئة.

وفي سياق متصل، مصدر بجهاز المنتخب المصري، أن أحمد حجازي مدافع الفراعنة، لن يلحق بمواجهتي السنغال في المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأصيب حجازي خلال مواجهة المنتخب أمام المغرب في دور الـ8 من كأس الأمم الأفريقية.وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن حجازي يحتاج لفترة علاج وتأهيل، ومن الصعب أن يكون جاهزًا للمواجهة الحاسمة للمونديال.

وتعرض حجازي لشد في أوتار العضلة الضامة، ليسافر إلى مدينة ميونيخ الألمانية لبدء برنامج علاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة.