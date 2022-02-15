تقارير سودانية: انتقادات عنيفة لرئيس المريخ بسبب "ملعب الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت التقارير السودانية، الضوء على قرار رئيس نادي المريخ حازم مصطفى بنقل مباريات الفريق السوداني في دوري أبطال أفريقيا إلى ملعب الأهلي we السلام بالقاهرة.

ويشارك المريخ في مجموعات دوري أبطال أفريقيا بالمجموعة الأولى التي تضم الأهلي –حامل اللقب-، صنداونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني.

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي أمس الاثنين موافقته على تلبية طلب فريق المريخ باستضافة مبارياته في ملعبه بالقاهرة نظرا لرفض الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتماد ملعبه لعدم استيفاء الشروط اللازمة لاستضافة مباريات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كفر ووتر" السودانية، فإن رئيس نادي المريخ تعرض لانتقادات عنيفة بسبب حرمان جماهير النادي من متابعة مباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا باختيار ملعب السلام بدلا من اللعب في الخرطوم، حيث اعتبرت جماهير المريخ اختيار ملعب خارج السودان قرار غير مبرر على الإطلاق.

من جانبه، قال اللواء نور الدين عبد الوهاب نائب رئيس المريخ في تصريحات نقلتها الصحيفة ذاتها أن لعب مباريات المريخ في مصر قرار صادر من مجلس إدارة النادي بالإجماع.

كما نفى نائب رئيس النادي ما أُثير حول وجود خلافات داخل مجلس الإدارة بشأن القرار، مشددا على أن المجلس سيتحمل تبعات قراره.

جدير بالذكر أن المريخ سيبدأ مشواره في دور المجموعات يوم السبت المقبل (19 فبراير) أمام صندوانز الجنوب أفريقي بالجولة الثانية، علما بأن مباراة الجولة الأولى كانت أمام الأهلي وتم تأجيلها إلى الخامس من شهر مارس لارتباط الفريق الأحمر بمباريات كأس العالم للأندية.