التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بمواجهتين بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، وسبورتينج لشبونة البرتغالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان مانشستر سيتي (أول) وباريس سان جيرمان (وصيفا) قد تأهلا عن المجموعة الأولى، بينما حسم ريال مدريد مقعده في دور الـ16 لتشامبيونزليج كأول المجموعة الرابعة، أما لشبونة فتأهل وصيفا للمجموعة الثالثة.

باريس سان جيرمان سيفتقد اليوم جهود مدافعه سيرخيو راموس الذي يعاني من إصابة، نفس الأمر بالنسبة لأندير هيريرا وخوان بيرنات، بينما تستعيد كتيبة ماوريسيو بوكيتينو جهود البرازيلي نيمار دا سيلفا.

على الجانب الآخر، استعاد ريال مدريد كامل نجومه قبل المباراة وعلى رأسهم الفرنسي كريم بنزيما الذي قد يشارك بديلا أو في التشكيل الأساسي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، مينديز.

خط الوسط: باريديس، فينالدوم، فيراتي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: أسينسيو، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور.ش