من يعوض السعيد؟.. طارق السعيد لـ"الخليج 365": أفشة الأنسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

أثار اعتزال عبد الله السعيد الدولي انتباه كل مشجعي كرة القدم المصرية، وبات السؤال الأبرز من يخلف نجم بيراميدز في قائمة المنتخب المصري في الفترة القادمة.

السعيد تقلصت أدواره في السنوات الأخيرة مع منتخب مصر، خاصة في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، حيث وضعه كيروش بديلا أغلب أوقات البطولة.

يلا كورة استطلع رأي طارق السعيد نجم الزمالك والأهلي السابق، عن أفضل بديل للسعيد، ليرد قائلا: "محمد مجدي أفشة هو البديل الأنسب لعبد الله مع المنتخب".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "أفشة من أصحاب المهارات العالية وتصويباته جيدة، ولديه حسا تهديفيا عاليا".