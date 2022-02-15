دوري أبطال أوروبا.. التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تتجه أنظار جميع محبي كرة القدم إلى العاصمة الفرنسية، من أجل متابعة المباراة المنتظرة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.



ويحتضن ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس قمة باريس سان جيرمان وريال مدريد، في افتتاح لقاءات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، سيعتمد على طريقته المعتادة 4-3-3 في مواجهة ريال مدريد، وسيدفع بكل القوة الضاربة باستثناء الثنائي المصاب المدافع الإسباني سيرجيو راموس والجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا.

النجم البرازيلي سيعود لقائمة باريس بعد غياب منذ شهرين ونصف عن المباريات بسبب إصابة في الكاحل، ولكنه لن يلعب أساسيا، حيث قد يتم الدفع به خلال الشوط الثاني للقاء.

التشكيل المتوقع

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - نونو مينديز.

خط الوسط: ماركو فيراتي - لياندرو باريديس - دانيلو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا - كيليان مبابي.

وعلى غرار بوكيتينو، سيعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على نفس الخطة 4-3-3، والتي ستشهد عودة نجم هجومه وهدافه الفرنسي كريم بنزيما.

وسيلعب أنشيلوتي في الخط الأمامي بالثلاثي بنزيما والبرازيلي فينسيوس جونيور والإسباني ماركو أسينسيو.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال.

خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.