شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات على ملعبه ولقائان خارجه.. مكاسب الأهلى من استضافة مباريات المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبى مسئولو النادى الأهلى طلب مسئولى المريخ السودانى باستضافة مباريات الفريق السودانى على استاد "الأهلى والسلام"، خلال خوض مبارياته فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بحيث يخوض المريخ كل مبارياته على ملعب الأهلى فى دور المجموعات الأفريقى.

الأهلي خرج بالعديد من المكاسب من تلبية طلب المريخ بخلاف تعزيز علاقات التعاون والاحترام المتبادل بين الأشقاء المصريين والسودانيين، أبرزها أنه سيخوض مباراة إضافية على أرضه لتصبح 4 مباريات وليس ثلاثة.

ويلعب الأهلى مع الهلال والمريخ السودانيين وصن داونز الجنوب أفريقي في دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي 4 مباريات على أرضه ضد كل من المريخ السوداني مباراتين والهلال السوداني مباراة وصن داونز مباراة، بينما يلعب مباراتين خارج الأرض ضد الهلال وصن داونز بالسودان وجنوب إفريقيا على الترتيب.

وحال فوز الأهلي في المباريات التي ستلعب على أرضه سيكون قادرا على حصد 12 نقطة بسهولة، بدون النظر إلى النتائج التي يحققها خارج ملعبه، الأمر الذى يقوده للصعود بسهولة إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأصدر الأهلي بيانا يعلن موافقته على استضافة مباريات المريخ السوداني يؤكد فيه، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وفي إطار الروابط التي تجمع بين دولتي مصر والسودان على مر العصور، لبى النادي الأهلي المصري طلب شقيقه المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دوري رابطة الأبطال الإفريقي على ملعب الأهلي WE السلام.

وأبدت إدارة الأهلي تعاونها الكامل مع الأشقاء في المريخ وضيوفهم في المباريات المقبلة، سواء بالنسبة لملاعب التدريب أو ما يساعدهم على تحقيق الأهداف الخاصة بهم. وعبرت إدارة الأهلي عن ترحيبها بالتعاون والمساندة لكافة الأندية السودانية والعربية الشقيقة في كل المحافل.

فيما أكدت إدارة المريخ السوداني على تقديرها لموقف النادي الأهلي المصري وسرعة استجابته لطلب شقيقه المريخ في مثل هذه الظروف.

وأشاروا إلى اعتزازهم وكل الجماهير السودانية بالنادي الأهلي وإدارته، وما يقدمه من تعاون ودعم لكل أشقائه من الأندية العربية بوجه عام والسودانية بشكل خاص.