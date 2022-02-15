شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تدعو إبراهيم حمدتو للمشاركة فى بطولة أوائل أوروبا لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى ابراهيم حمدتو لاعب منتخب تنس الطاولة البارالمبى دعوة من الاتحاد السويسرى للعبة للمشاركة ببطولة ال 16 الأوائل فى أوربا والتى تقام فى الفترة من 26 إلى 27 فبراير الجارى.

من جانبه أخطر حمدتو مسئولى الاتحاد المصري بالدعوة التى تلقاها، وهو ما تمت الموافقة عليه، على أن يكون مشاركة اللاعب على نفقته الخاصة دون تحمل الاتحاد أى أعباء مالية .

كان إبراهيم حمدتو، بطل تنس الطاولة، أكد أنه كان يفكر في الاعتزال بعد دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، إلا أن تشجيع أصدقائه جعلنه يسعى للمشاركة في باريس 2024.

وسلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقريرها عن البطولة البارالمبية، على البطل المصرى إبراهيم حمدتو الذى ودع منافسات مسابقة تنس الطاولة، ووصفت الصحيفة البريطانية أداء اللاعب المصرى إبراهيم حمدتو بأنه أبهرالجماهير التى تابعته وانه كان مذهلاً رغم خسارته.