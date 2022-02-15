شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لبعثة الأهلى قبل رحلة السودان لمواجهة الهلال بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع بعثة النادى الأهلى لمسحة طبية قبل سفر الفريق للسودان لمواجهة الهلال ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تُجرى بعثة الأهلى المسحة خلال الساعات المقبلة على أن يتم إعلان نتيجتها قبل سفر الفريق للسودان عصر غد.

واستقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على إقامة مران للفريق قبل السفر للسودان، لمواجهة الهلال يوم 18 فبراير الجارى بدورى أبطال أفريقيا.

وينوى الجهاز الفنى للأهلى إقامة مران للفريق صباح غد بالتتش ثم التوجه لاستاد القاهرة لبدء رحلة السفر للسودان، حيث تُقلع طائرة المارد الأحمر الخاصة فى الثانية والنصف عصراً لخوض المباراة التى ستقام باستاد الجوهرة الزرقاء بالخرطوم فى الثالثة عصر الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.

ويلعب الأهلى مع الهلال فى الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ، التى كان مُقرر لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وعادت بعثة الأهلى للقاهرة ظهر الأحد قادمة من الإمارات بعد الحصول على برونزية مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي والثالثة في تاريخ الأهلى بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية نظيفة عصر السبت الماضى فى مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية التى شارك فيها الأهلى 7 مرات.