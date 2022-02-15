شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يغادر إلى دبى للمشاركة فى الدورى العالمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب الكاراتيه القاهرة متجهة إلى دبى للمشاركة فى منافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام بالفجيرة، وتستمر حتى 21 فبراير الجارى.

وتضم قائمة منتخب الكاراتيه المشاركة فى البطولة 16 لاعبا ولاعبة وهم على الصاوى، مالك جمعة ، طه طارق وكريم محمد، وأحمد لطفى، وحازم سعيد، وعبد الله ممدوح، ويوسف بدوى.



منتخب الكاراتيه



منتخب الكاراتيه

وعلى مستوى البنات فتشارك فريال أشرف وشهد محمد وأحلام حمدى وياسمين الجويلى ونورسين محمد ومنة شعبان وريم أحمد وآية هشام وحبيبة ماجد.

وأقيمت بطولة الجمهورية تحت 18 سنة، ففى وزن 68 كجم للرجال، جاءت الذهبية من نصيب محمد عادل منصور، لاعب النادي الأهلي، متفوقا على الثنائي محمد أشرف، لاعب غزل شبين الكوم، وأدهم حسام لاعب سموحة، الفائزين بالفضية والبرونزية على الترتيب.

وزن 76 كجم، جاءت المراكز الثلاثة الأولى على النحو التالي، محمود جابر لاعب وادي دجلة يليه محمد عادل لاعب مركز شباب زنين بالجيزة ومحمد رضا لاعب الأهلي.

وفي وزن فوق 76 كجم، جاءت الصدارة من نصيب شادي ياسر لاعب المؤسسة الرياضية بالاسكندرية متفوقا على الثنائي علي أسامة لاعب الزهور ومحمد هاني خضر لاعب مستقبل وطن.

وفي وزن فوق 65 كجم للسيدات انتزعت مريم سلامة لاعبة النصر الرياضي بالدقهلية القمة متفوقة على دينا أحمد لاعبة الصفوة الرياضي بالشرقية وفرح محمد لاعبة غزل شبين الكوم.