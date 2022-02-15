تجربة فريدة في عالم كرة القدم.. الاتحاد الإنجليزي يطالب بتركيب «كاميرات» في أجساد الحكام

الشارقة - اميمة ياسر -

دعا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى تجربة جديدة وفريدة من نوعها في عالم الساحرة المستديرة.

وطالب الاتحاد الإنجليزي بتركيب الحكام لكاميرات في أجسامهم أثناء إدارة مباريات الهواة والناشئين لمراقبة اللاعبين ومنعهم من الاعتداء اللفظي أو الجسدي على الحكام.

وأفادت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية بأن تركيب كاميرات في الأجسام لا يزال محظوراً بموجب قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب).

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤسسة ”مساندة الحكام في بريطانيا“، وهي منظمة خيرية تقدم الدعم للحكام في جميع أنحاء البلاد منذ بضع سنوات، تسعى لمنح الحكام حماية إضافية من خلال هذه الكاميرات.

وتأكيدًا للأخبار التي تفيد بأن الاتحاد الإنجليزي قد قدم اقتراحًا إلى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) لبدء التجربة، تنتظر المؤسسة الآن مناقشة الاقتراح في الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا المقرر عقده في الثالث من مارس المقبل.

وإذا تمت الموافقة على التجربة، فسيكون الحكام مؤهلين لتسجيل محادثاتهم في أثناء المباريات مع اللاعبين والمدربين؛ ما يعني أنه إذا وقعت مشاجرة، يمكن استخدام لقطات كاميرا الجسم كدليل في القضايا التأديبية.

وذكرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن هذه التجربة ستتم في 7 مقاطعات في الجنوب الغربي من البلاد، وذلك في اختبار تجربة الكاميرات التي يعتقد البعض أنها ستكون رادعا مفيدا للحكام في مكافحة الاعتداءات الجسدية واللفظية ضدهم.

وتنص لوائح اللعبة على ما يأتي ”يُحظر على الحكام وغيرهم من مسئولي المباريات“ في الملعب ”ارتداء المجوهرات أو أي معدات إلكترونية أخرى بما في ذلك الكاميرات.“

وصرح مارتن كاسيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ”مساندة الحكام في بريطانيا“ بأنه يضغط بقوة من أجل تفعيل هذه التجربة، معتقدًا أن الوقت مناسب للتغيير.

وقال كاسيدي: ”نعتقد حقّا أن هذا سيغير قواعد اللعبة لحماية الحكام. ستساعد هذه الكاميرات في معالجة جميع أشكال الإساءة، وليس فقط الإساءة ضد الحكم وستكون أداة مهمة في معالجة هذه المشكلة الكبيرة وإثباتها في لعبتنا.

وتابع: ”لقد حان الوقت لإدخال تدابير قوية وحديثة لمعالجة مشكلة الإساءة الضخمة التي تواجهها كرة القدم حاليّا. هذه ليست نهاية حملتنا للسماح للحكام بارتداء كاميرات للجسم وسنراقب تطور الأمر عن كثب. نأمل أن يرى مجلس الفيفا (إيفاب) أن تضمين عبارة ”لا كاميرات“ كان بمثابة خطوة إلى الوراء في حماية الحكام وجعل كرة القدم لعبة أكثر أمانًا في جميع أنحاء العالم“.