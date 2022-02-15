رسمياً.. «فيفا» يحدد موعد مباراتيّ مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد مباراتيّ منتخب مصر أمام نظيره السنغالي، ضمن المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وبحسب ما ورد عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، فقد تقرر إقامة مباراة الذهاب في القاهرة يوم 25 مارس المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في السنغال يوم 28 من الشهر نفسه.

وسيلعب لقاء الذهاب على ستاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة العودة على ملعب ديامينياديو الأوليمبي، وستنطلق المباراتان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتنافس منتخب مصر مع نظيره السنغالي على حجز إحدى المقاعد الإفريقية الخمسة في مونديال قطر.

يشار إلى ان فترة التوقف الدولي ستكون خلال الفترة من 21 إلى 29 مارس المقبل لإقامة معسكر المنتخب لمباراتي السنغال.

مواعيد مباريات الدور المؤهل لكأس العالم "قطر 2022":

- مالي وتونس: الذهاب 24 مارس، والإياب 27 مارس.

- غانا ونيجيريا: الذهاب 24 مارس، والإياب 27 مارس.

- مصر والسنغال: الذهاب 25 مارس، والإياب 28 مارس.

- الكاميرون والجزائر: الذهاب 26 مارس، والإياب 29 مارس.

- الكونغو الديمقراطية والمغرب: الذهاب 26 مارس، والإياب 29 مارس.