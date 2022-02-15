الامارات | مرتضى منصور يتحدث عن مجزرة في نادي الزمالك وملاك طائر بجناحين

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتحدث عن مجزرة في نادي الزمالك وملاك طائر بجناحين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض رئيس نادي الزمالك المُنتخب مجدداً مرتضى منصور فكرة بداية صفحة جديدة مع أي شخص في نادي الزمالك بعد الذي حدث، مشيراً إلى أن ناديه كاد أن يشهد مجزرة على حد تعبيره بسبب تواجد بلطجية في انتخابات النادي.

وقال مرتضى منصور خلال مؤتمر صحافي في نادي الزمالك ونقله موقع "مصراوي": "الله أنقذ النادي من مجزرة، أشكر السادة القضاة الذين نجحوا في الخروج بالعملية الانتخابية إلى بر الأمان بالرغم من كل الأمور والتجاوزات التي حدثت في هذا اليوم، كما أشكر وزير الشباب والرياضة بالرغم من عتابي عليه بسبب رفضه لإقامة الانتخابات على 3 أيام، فهو توقع أن يتواجد 20 ألف عضو وأنا قلت له سيأتي 70 ألف".

وكانت انتخابات نادي الزمالك قد شهدت فوز رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بفترة رئاسية جديدة، بعد فترة من الصراع مع اللواء أحمد سليمان، وأضاف مرتضى: "كان من الممكن أن يموت أشخاص بسبب البلطجية في الانتخابات ولكن ربنا ستر، ربنا حمى النادي اليوم ده، ربنا أنقذ الزمالك والأعضاء في هذا اليوم، لن أسامح أحد ولا أحد يطلب مني أن ابدأ صفحة جديدة بعد الذي حدث".

تابع مرتضى منصور:"شعرت في يوم الانتخابات أنني ملاك طائر بجناحين، وكان همي هو سلامة أعضاء النادي، كنا سندخل على مجزرة، لولا الهدوء والسكينة التي أعطاها لي الله في هذا اليوم".

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