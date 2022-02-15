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الامارات | الإمارات تتنافس مع البحرين وسيشيل لاستضافة مونديال «الشاطئية»

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أحمد طارق ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتنافس مع البحرين وسيشيل لاستضافة مونديال «الشاطئية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي عن قائمة الدول المرشحة لاستضافة كأس العالم للكرة الشاطئية 2023، الذي سيتم الإعلان عن هوية البلد المضيف له خلال العام الجاري، إذ سيتم المفاضلة بين كل من الإمارات والبحرين وسيشيل لاستضافة النسخة المقبلة من مونديال الكرة الشاطئية.

من جهة أخرى، عقدت لجنة كرة القدم الشاطئية في اتحاد كرة القدم اجتماعها أمس، برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، علي حمد البدواوي، وبحضور الأعضاء، وتم خلال الاجتماع تعيين الإسباني أميرالي مدرباً لمنتخب الكرة الشاطئية وتوجيه الشكر إلى الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب الوطني محمد المازمي.

يذكر أن البدواوي قدم ملف استضافة كأس العالم للكرة الشاطئية، إلى الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» فاطمة سامورا، بحضور الأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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