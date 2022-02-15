الامارات | بن هزام: مستعدون لاستضافة مونديال الأندية مجدداً

شكرا لقرائتكم خبر عن بن هزام: مستعدون لاستضافة مونديال الأندية مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد بن هزام، إن تنظيم مونديال الأندية في خمس نسخ، كانت آخرتها التي اختتمت السبت الماضي أبوظبي، يرفع من سقف الطموح لاستضافة المزيد من الأحداث التي تندرج تحت لواء الاتحاد الدولي «فيفا»، مؤكداً أنهم لن يألوا جهداً في استضافة مونديال الأندية مرة أخرى في حال فتح باب الترشيح، لافتاً إلى أن الإمارات أثبتت للعالم أنها تملك البنية التحتية المتطورة في مجال الملاعب، إلى جانب البنية الصحية القوية، التي كانت سبباً في فتح الطاقة الاستيعابية واجتماع العالم في مكان واحد.

وأكد بن هزام لـ«الإمارات اليوم» أن الثقة الكبيرة التي منحها الاتحاد الدولي للإمارات خلال تنظيم الأحداث الرياضية تنعكس على اتحاد الكرة في تعزيز تلك العلاقات بين الجانبين في كل الجوانب، وأن ذلك يدفعهم إلى مزيد من تجويد العمل، والارتقاء بالخبرات الإدارية لفريق العمل، مؤكداً أن المكانة التي وصلت إليها الدولة لدى «فيفا» ما كانت لتحدث من دون الدعم الكبير الذي يحظى به اتحاد الكرة من القيادة الرشيدة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت قد جرت بينهم وبين «فيفا» أية مناقشات لاستضافة النسخة المقبلة لمونديال الأندية، قال: «نحن على تواصل مستمر مع الاتحاد الدولي، ومتى ما تم فتح باب الاستضافة في المستقبل فإنه سيتم التشاور حولها، ولدينا علاقة قوية مع (فيفا)، وصلت إلى مرحلة الثقة في الإمارات وفريق العمل الذي أصبح لديه الخبرة الكافية لتنظيم الأحداث الرياضية».

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