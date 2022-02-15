الامارات | «أبيض السيدات» يواجه منتخب أذربيجان ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض السيدات» يواجه منتخب أذربيجان ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الوطني للسيدات لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب أذربيجان يومي 20 و23 فبراير في العاصمة باكو، ضمن تحضيراته للاستحقاقات الكروية المقبلة، وأهمها بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، والبطولات الخليجية.

وقال بيان من اتحاد الكرة: «اختارت المدربة البرازيلية كاميليا 25 لاعبة للوجود في المعسكر الذي انطلق أمس في مقر الاتحاد بدبي، بمتابعة مباشرة من لجنة كرة القدم النسائية برئاسة أمل بوشلاخ، حيث تم وضع برنامج متكامل للمنتخب، يتضمن تجمعات داخلية وخارجية، ولعب مباريات ودية مع مدارس كروية مختلفة، بهدف الاحتكاك وزيادة خبرة اللاعبات».

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