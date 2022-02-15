الامارات | الأوكرانية شيكل تزهو بلقب «الخمسين» في «نخبة» بطولة السلم للدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوكرانية شيكل تزهو بلقب «الخمسين» في «نخبة» بطولة السلم للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت دراجة فريق شرطة دبي، الأوكرانية أولغا شيكل بالمركز الأول، ولقب سباق «عام الخمسين» للنخبة السيدات، والذي أقيم أمس ضمن منافسات النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل.

وشهد السباق رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، عمير بن جمعة الفلاسي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، الأميرة مشاعل بنت فيصل آل سعود.

وجاء تفوق شيكل على حساب لاعبة شباب الأهلي أيلاريا سانجونيتي التي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت زميلتها في الفريق نفسه، ماجاويكس فيجي، التي حلت في المركز الثالث.

وأقيم سباق «عام الخمسين» للنخبة السيدات بمشاركة 83 متسابقة من 23 جنسية من 16 فريقاً.

وعقب انتهاء السباق، قامت اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، بتتويج الفائزين في سباق النخبة للسيدات، بالإضافة لتتويج الفائزين في سباقي «عام الخمسين للهواة الإماراتيين»، وهم: إبراهيم العلي من شرطة دبي بالمركز الأول، وماجد البلوشي من «تريك إم 7» بالمركز الثاني وفيصل بن حجر من الشعفار جميرا بالمركز الثالث، وشرطة دبي الحاصل على المركز الأول، الحائز على المركز الأول على مستوى الفرق، كما تم تتويج الفائزين بسباق «عام الخمسين للهواة الإماراتيات»، وهن: فرح المري من فريق ياسي بالمركز الأول، وهالة محمد من فريق الريف بالمركز الثاني، ومريم العوضي من فريق الشعفار جميرا بالمركز الثالث، وفريق الشعفار جميرا الحاصل على المركز الأول على صعيد ترتيب الفرق.

وقال الفلاسي في تصريحات صحافية «إن اللجنة المنظمة حرصت على تنظيم أكثر من سباق للهواة السيدات، سواء للهواة أو للمحترفات، بهدف تمكين المرأة وتوفير الدعم لها لممارسة رياضة الدراجات الهوائية والتألق والتطور في هذه اللعبة المهمة من خلال تنظيم منافسات لأكثر من فئة، وأن يكون التنظيم في أجواء مثالية وأماكن رائعة، ما يزيد من كفاءة الرياضيات، ويحفزهن على الاستمتاع بتلك اللعبة».

مشاعل بنت فيصل: حدث نفخر به جميعاً

أعربت رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، الأميرة مشاعل بنت فيصل آل سعود، عن مشاعرها بالفخر للمستوى، الذي شاهدت عليه بطولة السلم،

وقالت في تصريحات صحافية: «فخورون بهذا المستوى لسباقات الدراجات الهوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وفي دبي، والتي تقدم فرصة للفتيات السعوديات على وجه الخصوص في المشاركة في هذا الحدث والذي جمع بطلات من مختلف الجنسيات».

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