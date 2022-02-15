الامارات | أداء الجمهور أعلى من اللاعبين في قمة الوصل والشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن أداء الجمهور أعلى من اللاعبين في قمة الوصل والشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل الوصل مع الشارقة من دون أهداف، أمس، على استاد الوصل في زعبيل بذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ليتأجل حسم هوية الفريق الذي سيتأهل إلى النهائي للقاء الإياب الذي سيقام على ملعب الشارقة 22 الجاري، علماً أن الفريقين سيلتقيان مجدداً الجمعة المقبل في دوري أدنوك للمحترفين على استاد الوصل.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً هو الأفضل بالنسبة للوصل في آخر ثلاثة مواسم، بينما ساند جمهور الشارقة أيضاً فريقه بقوة، ما منح المباراة إثارة جميلة جاءت أفضل من أداء اللاعبين داخل الملعب.

سيطر الشارقة على مجريات اللعب وكان الأكثر استحواذاً في وسط الملعب.

في المقابل، دخل الوصل أجواء اللقاء عقب مرور 15 دقيقة، ولعب علي صالح كرة عرضية جميلة قابلها البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا برأسه وأكملها المدافع البرازيلي أدريلسون برأسه فوق العارضة (18)، بينما كاد الشارقة يحرز الهدف في ثلاث مناسبات، في وقت تلقى الوصل ضربة موجعة بإصابة لاعب الوسط حسن إبراهيم ليغادر الملعب وينزل بدلاً منه حبوش صالح.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الوصل بعدما نشط كل من علي سالمين والأوروغوياني ميشيل أراوخو في وسط الملعب.

وارتفع نسق أداء الفريقين في آخر 15 دقيقة من المباراة، لكن النتيجة بقيت دون تغيير.

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