الامارات | دبا الفجيرة والعربي يعززان فرصهما بالتأهل إلى المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة والعربي يعززان فرصهما بالتأهل إلى المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز فريقا دبا الفجيرة والعربي حظوظهما في المنافسة على البطاقتين المؤهلتين للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حققا الفوز ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري، التي أقيمت منافساتها يومي السبت والأحد الماضيين، حيث فاز دبا الفجيرة على الحمرية 2-0، وفاز العربي على «غلف إف سي» 4-1، بينما اكتفى ثالث الترتيب دبا الحصن بالتعادل مع الجزيرة الحمراء 1-1، ويمكن وصف البطائح بالمستفيد الثالث من نتائج الجولة الماضية بعد فوزه على مصفوت 4-1 على صعيد المنافسة على التأهل لدوري الأضواء، بينما استفاد الفجيرة من الفوز على التعاون 2-1 بتحسين موقعه في الترتيب، وكذلك فاز مسافي على حتا بهدف نظيف، وتعادل الرمس مع الذيد بهدف لمثله.

وقبل 10 جولات من الختام أصبحت مهمة دبا الفجيرة والعربي أفضل من غيرهما بالصعود، إلا أن كلاً منهما تنتظره مباريات صعبة ومهمة، حيث يبلغ رصيد دبا الفجيرة 49 نقطة يليه العربي 47 ثم دبا الحصن 38 والبطائح 37 والحمرية 36، والأخير خاض مباراة أقل.

بدوره قال مدرب العربي محمد بن جالبوت: «هناك 10 مباريات حتى ختام المنافسات وهناك مواجهات مباشرة بين الفرق سيكون لها تأثير بارز، والوقت الحاضر ليس للحسابات بل لتقديم أفضل المباريات».

وقال جالبوت لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا تقديم مباريات جميلة في المقام الأول وتحقيق الانتصارات التي تسعد جمهور الأزرق، ولدينا إدارة مميزة ونخبة من اللاعبين الرائعين وجمهور داعم للفريق، وهي عناصر مهمة ومؤثرة في تحقيق التطلعات»، وختم: «لا نريد الحديث عن حظوظ الفريق بقدر مواصلة العطاء بقوة نحو تحقيق أفضل النتائج حتى آخر جولة في البطولة».

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