الامارات | مبخوت يعود لمطاردة «الهداف التاريخي» للدوري من بوابة الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مبخوت يعود لمطاردة «الهداف التاريخي» للدوري من بوابة الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون المهاجم الدولي، علي مبخوت، على موعد لكتابة صفحة جديدة في مسيرته الكروية في حال تسجيله هدفاً في اللقاء الذي يجمع فريقه الجزيرة مع مستضيفه الظفرة في الساعة 05:30 من عصر اليوم، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ إن الوصول لشِباك حارس «فارس الظفرة» عبدالله سلطان سيمكّنه من بلوغ الهدف رقم 176 في بطولة الدوري، ليتخطى بذلك الهداف التاريخي للمسابقة، فهد خميس الذي يملك في رصيده 175.

وظل الرقم القياسي على مدار 22 عاماً مسجلاً باسم الأسطورة، فهد خميس، بتسجيله 175 هدفاً، خلال مشواره في الملاعب الذي امتد لـ17 عاماً، قبل أن يتمكن مبخوت من معادلته في الموسم الجاري في مباراة عجمان، لكن اللاعب غاب عن الملاعب لأكثر من شهرين وتحديداً منذ نهاية كأس العرب للمنتخبات، قبل أن يعود للمشاركة في تشكيلة فريقه في كأس العالم للأندية، في وقت قلص فيه مهاجم النصر، سبستيان تيغالي الفارق معه إلى أربعة أهداف فقط بعد أن وصل إلى 171 هدفاً.

وسيتوجب على المهاجم مبخوت الاجتهاد خلال لقاء اليوم إذا ما أراد الوصول لشباك حارس الظفرة، عبدالله سلطان، إذ عليه تخطي دفاع أصحاب الأرض بقيادة المغربي عصام العدوة والغاني ليوناردو أوفور وهو الخط الذي بدا صلباً في المباراة السابقة التي خاضها أمام الشارقة حينما خسر بصعوبة بالغة بهدف نظيف، ويأمل مهاجم الجزيرة في أن تسهم الأهداف التي قد يسجلها في فوز فريقه في لقاء اليوم والوصول للنقطة 26.

في المقابل، يدخل الظفرة صاحب المركز الـ12 برصيد 10 نقاط مواجهة اليوم ولا بديل أمامه سوى الحصول على النقاط الثلاث، إذ إن الفريق بات في وضع صعب ولا تفصله سوى خمس نقاط فقط عن فريق الإمارات صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب.

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