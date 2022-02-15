الامارات | خورفكان بطل كأس الإتحاد لكرة الصالات الإماراتية

وسجل اهداف خورفكان سعود خالد "هدفين" وعبدالله الحوسني وخالد الشوكة والبرازيلي لوكاس، بينما سجل لاتحاد كلباء البرازيلي فيليب دا سيلفا وفهد موسى وعبد الله عبد المجيد.

وتوج رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي الفريقين بحضور نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية عبد الملك جاني واعضاء اللجنة ورئيس واعضاء مجلسي ادارة الناديين. واصبح خورفكان ثالث نادٍ يفوز بأحد كؤوس الموسم بعد فوز النصر بكأس الإمارات، والظفرة بكأس السوبر.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق خورفكان على فريق اتحاد كلباء 5-3 في المباراة النهائية لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات التي اقيمت في قاعة نادي مليحة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية