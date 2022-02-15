الامارات | الوحدة "آخر سعادة".. ومدرب بني ياس يشد الأنظار بشغبه!

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة "آخر سعادة".. ومدرب بني ياس يشد الأنظار بشغبه! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّ مدرب بني ياس، الروماني دانييل إيسايلا، الأنظار خلال مباراة فريقه أمام الوحدة، اليوم الإثنين، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة، وانتهت نتيجتها لمصلحة العنابي بالفوز 4-1.

واحتج إيسايلا على قرار حكم الساحة عمر آل علي، الذي أشهر البطاقة الحمراء للاعبه خميس صالح، ليقتحم المدرب أرضية الملعب ويُلقي بسترته احتجاجا على القرار.

وامتد غضب المدرب الروماني إلى مساعده الذي تدخل لتهدأته فما كان منه إلى أن دفعه أمام مقاعد البدلاء.

ودفع إيسايلا ثمن غضبه غير المبرر، عندما لجأ حكم الساحة إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة قرار الطرد، ليُعدل في الأخير آل علي على قرار بطرد خميس صالح واستبدال البطاقة الحمراء، بأخرى صفراء بعد أن تأكد من عدم تعمد لاعب بني ياس، في حق لاعب الوحدة مارتينيز.

ولم يتوقف شغب إيسايلا عند هذا القدر، بل أن الكاميرات التقطت له مشاهد وهو يسخر من التحكيم، بعد أن سجل فريقه هدف التعادل، مطالبا الحكم باللجوء للفار!.

وكان الوحدة قد نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق لاعبه السوري، عمر خريبين «40»، ثم تعادل للسماوي الأرجنتيني نيكولاس خيمنيز «45+1»، لكن المُخضرم إسماعيل مطر أعاد التقدم لأصحاب السعادة بإضافة الهدف الثاني «59»، ثم وسع البرازيلي جواو بيدرو الفارق بإضافة هدفين «75و81».

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في لقاء العودة يوم 22 الجاري على ملعب بني ياس في الشامخة.

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