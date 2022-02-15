شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام، اليوم الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022، عدة مباريات هامة في المسابقات العربية والأوروبية، حيث تعود منافسات دوري أبطال أوروبا.



يخرج مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب خوسيه ألافالادي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري على شبكة بي إن سبورتس عبر قناة "beIN SPORTS PREMIUM 2".

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره ريال مدريد الإسباني في قمة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب حديقة الأمراء.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري على شبكة بي إن سبورتس عبر قناة "beIN SPORTS PREMIUM 1".

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره برايتون في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 11.15 م بتوقيت مكة المكرمة، 12.15 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

وتنقل قنوات "بي إن سبورتس" المباراة عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium" بتعليق سوار الذهب.

يسعى نادي الرجاء لمواصة مطاردة نظيره الوداد على صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي، عندما يحل ضيفا على أولمبيك خريبكة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7 مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الرجاء وأولمبيك خريبكة عبر قناة المغربية الرياضية الثالثة على الهواء مباشرة.

يسعى فريق الوداد لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري المغربي عندما يستضيف سريع وادي زم مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.15 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباراة الوداد وسريع وادي زم في الدوري المغربي عبر قناة المغربية الرياضية الثالثة على الهواء مباشرة.

يواجه فريق الظفرة نظيره الجزيرة، الثلاثاء، في إطار الجولة الـ14 من منافسات الدوري الإماراتي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5:30 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناتي "أبوظبي الرياضية" و"دبي الرياضية" على الهواء مباشرة

يسعى نادي الزمالك للانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، عندما يواجه نظيره سموحة مساء الثلاثاء.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

تُنقل مباريات الدوري المصري حصريا عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الفضائية والأرضية.