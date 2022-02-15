شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الصيانة الشاملة لأرضية ملعب الإسماعيلية اليوم قبل موقعة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشافعي المهندس المسئول عن صيانة الملعب الرئيسي لإستاد الإسماعيلية، أن هناك برنامج مكثف سيجري علي الملعب بداية من اليوم الثلاثاء قبل احتضانه مواجهة الاسماعيلى مع الجونة والمقرر إقامتها يوم 23 فبراير الجاري في عاشر جولات مسابقة الدوري العام.

وتابع : ” برنامج رفع كفاءة الملعب يشتمل علي عمليات التسميد بالإضافة إلي مجموعة من العناصر الغذائية لتقوية الجذور وتدفئتها ثم تغطية الملعب بمشمع خاص مصنوع من مادة الإيثيلين التي تستهدف الحفاظ علي جودة ومظهر العشب الأخضر “.

وأضاف : ” سوء أرضية الملعب بسبب سوء حالة الطقس هذا العام وهذا ينطبق علي جميع ملاعب مصر بإستثناء أرض ملعب ستاد القاهرة الذي يتم زراعته مرتين بشكل سنوي “.

وكان المهندس فرحات خشانة رئيس قسم صيانة الملاعب بالنادي الإسماعيلي، قد أتم الإتفاق مع الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق علي إراحة الملعب من التدريبات الجماعية بداية من اليوم الثلاثاء لإجراء عمليات الصيانة.