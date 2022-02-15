شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستدرج المقاولون فى الظهور الأول لمحمد عودة وعبد الحميد بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، يحل فريق المقاولون العرب ضيفاً على نظيرة غزل المحلة، في مباراة الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد غزل المحلة في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة.

وتعد مباراة اليوم هي أول لقاء رسمي لمحمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب في الدوري العام، وذلك بعد استقالته خلال الفترة الماضية من تدريب غزل المحلة ليعود إلى بيته المقاولون الذي وافق على إقالة مدربه السابق عماد النحاس، كما يعد اللقاء أيضاً أول اختبار لغزل المحلة تحت قيادته الفنية الجديدة لعبد الحميد بسيوني والذي تولى المسؤولية بعد رحيل عودة.

ويدخل غزل المحلة المباراة محتلاً المركز 11 بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في 4 لقاءات أخرى، وخسر في مباراتين أيضاً كانتا أمام الأهلي والزمالك، وسجل لاعبو المحلة 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.

بينما يدخل فريق المقاولون العرب اللقاء، متسلحاً بخمس صفقات جديدة عقدها خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ويحتل ذئاب الجبل المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 6 نقاط بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراة وحيدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً أخر.

ورفع الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، درجة التأهب فى تدريبات الفريق وحذر محمد عودة مدرب المقاولون العرب لاعبى الفريق من خطورة العناصر الهجومية بفريق غزل المحلة، خاصة عبده يحيى مهاجم الفريق، ووضع عودة خطة محكمة لغلق المساحات أمام غزل المحلة مستعينا بخبرته السابقة فى إدارة المحلة فنيا قبل العودة للمقاولون.

وعلى الجانب الآخر شدد عبد الحميد بسيوني على لاعبي غزل المحلة، بضرورة استغلال عامل الأرض وحصد نقاط المباراة الثلاثة، للتقدم في جدول مسابقة الدوري العام، مستغلاً الدافع المعنوي لدى اللاعبين بعد الأداء المميز الذي قدموه في كأس الرابطة مؤخراً.