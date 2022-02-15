شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حسن يتحدث عن خطة اللجنة الفنية للإسماعيلى تجاه قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حسن عضو اللجنة الفنية للإسماعيلي، أن اللجنة لن يقتصر عملها علي الفريق الأول وأنه تم بدء العمل بالفعل بمتابعة صفوف قطاع الناشئين بالنادي بالتنسيق مع خالد القماش مدير القطاع.

وأضاف : "مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيي الكومي يولى اهتماما كبيرا بالقطاع ويرغب في عودته بحيث يكون الداعم الأساسي للفريق الأول ويكون الأفضل في مصر من خلال اكتشاف وضم العناصر الشابة الموهوبة وتطوير مستواهم وفقًا لأحدث الأنظمة التدريبية ".

وتابع نجم الإسماعيلي الأسبق : "نعمل علي تقييم الوضع داخل القطاع خاصة أن معظم الفرق تضم مجموعة من المميزين وجهاز فني وإداري يسعي لوضع خبراته لتطوير مهارات كل لاعب بالفريق للوصول بهم إلي مستويات عالية تكون علي قدر تطلعات الجميع".

وبسؤاله عن الفريق الأول فقد أشار : "أتوقع عودته لمسيرة التألق خلال الفترة المقبلة لاسيما أن هناك بوادر تشير لتطوير الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان براون ومواجهة فيوتشر كنت أراها صعبة للغاية خاصة أنهم فريق يضم أفضل لاعبين في مصر ".

وأتم حديثه قائلا : " الصفقات الجديدة مميزة وجاءت وفقًا لنواقص الفريق وتحتاج للوقت والدعم والمساندة من أجل ظهورها بالشكل المرضي للجماهير التي تتابع كل ما يحدث عن كثب وباهتمام كبير".