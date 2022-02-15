شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصري تعود اليوم إلى القاهرة بعد التعادل مع القطن الكاميروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل مساء اليوم الثلاثاء، بعثة النادي المصري، قادمة من الكاميرون وذلك بعد مواجهة القطن الكاميروني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشر، والتي جمعت الفريقين عصر الأحد الماضي على استاد رومدي أدجيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويترأس بعثة النادي المصري، حسن عمار، عضو مجلس الإدارة ، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، زياد فرج، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.

ويرقب مسئولو النادي المصري، موقف اتحاد الكرة والجهات الأمنية من الطلب الذي قدمه النادي بخوض مبارياته الأفريقية والمحلية المقبلة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، خاصة بعد ترحيب هيئة قناة السويس بالفريق البورسعيدي.

ويأتي ذلك بهدف توفير النفقات الكبيرة التي تتكبدها خزينة النادي في خوض مباريات الفريق على ملعب برج العرب الإسكندرية بالإضافة إلى معاناة لاعبي الفريق البورسعيدي بسبب المعسكر الدائم وال العام.