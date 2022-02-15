شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الملفات على اتحاد الكرة.. حازم وبركات للمنتخبات والدرندلي للتعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اجتماع اتحاد الكرة المقرر له اليوم الثلاثاء توزيع بعض الملفات على أعضاء اتحاد الكرة، حيث يتولى جمال علام بالتنسيق مع حازم إمام ومحمد بركات ملف منتخب مصر الأول، كما يتولى حازم وبركات الإشراف على المنتخبات بالكامل.

ويتولى خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ملف العقود والتسويق، ويتولى بركات وإمام ملف باقي المنتخبات، مثل الأوليمبي والناشئين والشباب، كما يتولى محمد أبو الوفا وإيهاب الكومي ملف دوري القسم الثاني والثالث، بالإضافة إلى ملف كرة الصالات والشاطئية، كما يتولى عامر حسين الإشراف على بطولة الدوري الممتاز بالتنسيق مع رابطة الأندية، بينما تتولى دينا الرفاعي ملف الكرة النسائية والشاطئية، ويشرف اللواء حلمي مشهور على ملف شئون اللاعبين والمنتخبات.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقد أولى اجتماعاته الرسمية اليوم الثلاثاء، بعد نجاح المجلس، وذلك عقب عودة علام من الإمارات والذى يحضر كأس العالم للأندية، التي شارك فيها الأهلي المصري، ويشهد الاجتماع توزيع الملفات والاختصاصات على أعضاء اتحاد الكرة.

وتضم قائمة جمال علام في الانتخابات التي أقيمت يوم 5 يناير كلاً من: جمال علام رئيسا، وخالد الدرندلي نائبا للرئيس، والأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.