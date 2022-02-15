شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم الاثنين 14/ 2/ 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها انطلاق معسكر الفراعنة يوم 10 مارس المقبل استعدادا لخوض مباراتىّ السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
المقاصة يكتفى بتعادل سلبى مع طلائع الجيش فى الدورى
اكتفى فريق المقاصة بالتعادل السلبى مع طلائع الجيش فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء الهروب من قاع جدول مسابقة الدوري العام.
تقدم اللاعب معروف يوسف فى 28 فبراير 2021 بشكوى ضد نادى الزمالك بعد فسخ تعاقده من جانب واحد فى ديسمبر من العام نفسه، وفى 15 يوليو 2021 حكم الفيفا لصالح اللاعب وتم توقيع غرامة على نادى الزمالك قدرها 8 ملايين جنيه تقريبا بالإضافة إلى غرامات تأخير.
بعثة المصرى تصل دوالا الكاميرونية فى رحلة العودة للقاهرة بعد التعادل مع القطن
وصلت بعثة النادي المصري إلى مدينة دوالا الكاميرونية قادمة من مدينة جاروا فى رحلة طيران داخلى استغرقت قرابة 90 دقيقة، بعد التعادل السلبى مع القطن الكاميروني فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد رومدي أدجيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة التاسعة عشر من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
استقر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 10 مارس المقبل استعداداً لخوض مباراتىّ السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات أزمة استكمال كأس مصر
كشف إيهاب الكومى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، آخر تطورات أزمة استكمال النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر. وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المنتخب سيدخل معسكرا مغلقا قبل مباراة السنغال خلال أيام 13 أو14 مارس في القاهرة.