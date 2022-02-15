حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14/ 2/ 2022

تقدم اللاعب معروف يوسف فى 28 فبراير 2021 بشكوى ضد نادى الزمالك بعد فسخ تعاقده من جانب واحد فى ديسمبر من العام نفسه، وفى 15 يوليو 2021 حكم الفيفا لصالح اللاعب وتم توقيع غرامة على نادى الزمالك قدرها 8 ملايين جنيه تقريبا بالإضافة إلى غرامات تأخير.

بعثة المصرى تصل دوالا الكاميرونية فى رحلة العودة للقاهرة بعد التعادل مع القطن