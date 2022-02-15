شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 14/ 2/ 2022 في بطولة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الإثنين 14/ 2/ 2022، مباراتان فى افتتاح الجولة التاسعة من مباريات بطولة الدورى المصرى بين الاتحاد السكندرى وإيسترن كومبانى، ومصر المقاصة مع طلائع الجيش.

ويستكمل الأسبوع التاسع غدا الثلاثاء بمواجهتين قويتين بين غزل المحلة ونادى المقاولون العرب، وبين الزمالك وسموحة فى المباراة التى نقلت إلى ملعب استاد برج العرب.

وشهدت مباراتا اليوم تسجل هدفين فقط وجاءت فى مباراة الاتحاد وإيسترن كومبانى، والتى شهدت حالة طرد للإيفوارى بنجامين فى الدقيقة 45.

ونستعرض نتائج مباريات اليوم فى بطولة الدورى المصرى:

الاتحاد السكندرى 1 /1 إيسترن كومبانى

انتهت مباراة الاتحاد السكندرى وإيسترن كومبانى فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، سجل للاتحاد أحمد عادل ميسى، وتعادل فراس بن عيفية.

تقدم الاتحاد بهدف عن طريق أحمد عادل ميسى فى الدقيقة 29 من أحداث اللقاء، وفى الدقيقة 52 استطاع فراس عييفية إدارك التعادل.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده إلى 13 نقطة فى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى المصرى، فيما رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى نقطتين فى المركز الثامن عشر والأخير.

مصر المقاصة 0 /0 طلائع الجيش

اكتفى فريق المقاصة بالتعادل السلبى مع طلائع الجيش فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام، فى لقاء الهروب من قاع جدول مسابقة الدورى العام.

بهذه النتيجة يصل المقاصة للنقطة 8 محتلاً المركز الـ 14 فى جدول مسابقة الدورى العام، بينما يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 6 نقاط فى المركز الـ16 بجدول المسابقة.

وخاض المقاصة 9 مباريات فاز فى مباراة واحدة وتعادلوا فى 54 مباريات وخسروا 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى، بينما خاض طلائع الجيش 9 مباريات، حيث فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 3 مباريات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع هدفين واستقبلت شباكهم 11 هدفاً.