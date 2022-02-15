شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال المنافسة بين اللاعبين في بطولة الجمهورية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت حدة المنافسة بين جميع اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 سنة المقامة في استاد القاهرة الدولي في مختلف الأوزان.

ففي منافسات وزن 68 كجم للرجال، جاءت الذهبية من نصيب محمد عادل منصور، لاعب النادي الأهلي، متفوقا على الثنائي محمد أشرف، لاعب غزل شبين الكوم، وأدهم حسام لاعب سموحة، الفائزين بالفضية والبرونزية على الترتيب.

وفي وزن 76 كجم، جاءت المراكز الثلاثة الأولى على النحو التالي، محمود جابر لاعب وادي دجلة يليه محمد عادل لاعب مركز شباب زنين بالجيزة ومحمد رضا لاعب الأهلي.

وفي وزن فوق 76 كجم، جاءت الصدارة من نصيب شادي ياسر لاعب المؤسسة الرياضية بالاسكندرية متفوقا على الثنائي علي أسامة لاعب الزهور ومحمد هاني خضر لاعب مستقبل وطن.

وفي وزن فوق 65 كجم للسيدات، انتزعت مريم سلامة لاعبة النصر الرياضي بالدقهلية القمة متفوقة على دينا أحمد لاعبة الصفوة الرياضي بالشرقية وفرح محمد لاعبة غزل شبين الكوم.