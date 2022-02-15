شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان.. قصة 3 مرات بكى فيها الحاوي من أجل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 24 بطولة وأرقام استثنائية وشعبية طاغية ومواقف نبيلة.. هذا هو الإرث الذي تركه وليد سليمان مع الأهلي بعد قرار اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

واختار وليد سليمان الخروج من الباب الكبير، وبذكائه المعهود، أعلن اعتزاله بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة فى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

غرّد الحاوي معلنا اعتزاله بعبارات لمست قلوب الجماهير، واختار تعليق الحذاء بعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه مع الأهلي بـ22 بطولة وميداليتين برونزيتين في مونديال الأندية.

انضم الحاوي لصفوف الأهلي في موسم 2011، بعد مشوار حافل بالتحديات في الأندية البترولية، ولعب مع الأهلي 282 مباراة في جميع البطولات، سجل فيهم 67 هدفا و47 أسيست، ليكون أكثر المساهمين بالأهداف في جيله برصيد 114 هدفا.

وتُوج وليد سليمان خلال مسيرته مع الأهلي بـ6 بطولات في الدوري المصري، و5 في السوبر المحلي، و4 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا، ومثلهم في السوبر الأفريقي، ولقبين في كأس مصر، وبطولة واحدة في الكونفدرالية.

رحلة وليد سليمان مع الأهلي كان درامية إلى أبعد مدى، بدأت بالبكاء وانتهت بالبكاء وبينهما حب غرق فيه اللاعب مع الأهلي وجماهيره وغرقوا معه في نفس المشاعر.

حب سليمان للأهلي بدأ حينما بكى وهو طفل صغير احتفالا بهدف كابتن أيمن شوقي في مرمى الزمالك في كأس مصر موسم 1991/1992، وبكى حينما هتفت له جماهير الأهلي وهو في صفوف إنبي، وبكى أيضا حينما رفض بتروجت رحيله للأهلي، لكن أصعبها اللحظة التي بكى فيها الحاوي معلنا انتهاء المسيرة وتعليق الحذاء، والسؤال الذي يشغل بال الملايين، إلى أي محطة يتجه الحاوي بعد الاعتزال؟!