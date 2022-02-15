شكرا لقرائتكم خبر عن لاشين: الطلائع تنقصه الانتصارات.. وهدفنا إسعاد الجماهير بعد خسارة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش، عن عدم رضاه على نتيجة مباراة فريقه ضد المقاصة والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال لاشين، خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "نحاول بذل كل ما في جهدنا وفرض أسلوب لعبنا داخل الملعب ولكن ينقصنا تحقيق الثلاث نقاط، وهو ما نسعى له ونتمنى من الله التوفيق خلال الفترة القادمة".

وأضاف لاعب طلائع الجيش: "نتمنى تحقيق مستويات قوية ومساعدة المنتخب خلال الفترة القادمة بعد خسارة لقب كأس الأمم الإفريقية، مؤكدا أن هدفهم كان اسعاد الجماهير المصرية ولم يقصروا في تقديم كل الجهد لذلك".

وتابع مهند لاشين: "أتمنى التوفيق مع فريقه في المباريات القادمة لتحقيق نتائج طيبة في بطولة الدوري والتواجد في مركز جيد بجدول المسابقة يليق باسم الفريق العسكري".