شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا يرافق بعثة منتخب الناشئين فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرافق البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، بعثة منتخب مصر للناشئين فى الإمارات، حيث تغادر القاهرة اليوم بعثة منتخب الناشئين (مواليد 2006)، متوجهة إلى الإمارات لأداء مباراتين وديتين مع منتخبها الوطني للناشئين يومي 16، 18 فبراير الجارى.

يرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم محمد وهبة المدير الفني للمنتخب، ومؤمن عبد الغفار المدرب العام، ويوسف طاهر مدرب حراس المرمى، وحسين محمد فتوح طبيبا، وأحمد سامي إداريا، وأحمد شريف معدًّا بدنيًّا، وعباس حسنين مدلكًا، وشريف نعيم مسئول مهمات.

واللاعبون هم: عمر سيد معوض – عمر كامل محمد – عبد الرحمن هاني – أحمد محمد عابدين – حسام عادل – احمد أبو جبل – محمد السيد محمد – نور عمر محسن –عبد المنعم تامر شعبان – ادم محمد حسن –عبد الرحمن على على –محمد عبد الناصر بكر – بشار اشرف محمد – على جمال نوفل- محمد نبية محمد – محمد عبد المنعم محمد – مروان محمود احمد – محمود محمد احمد – يوسف إسلام السيد – هشام مصطفي محمد – محمد رفعت عبد المقصود - يوسف محمود محمد – على إيهاب احمد – إبراهيم عادل محمد – على أسامة محمد – محمد هيثم محمد.