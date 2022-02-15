شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني: 15 ألف مشجع يحضرون مباراة الأهلي.. وتأمين شامل للأحمر بأم درمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام السوباط، رئيس نادي الهلال السوداني، أن ناديه حصل على موافقة السلطات السودانية لإقامة مباراتنا ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في حضور 15 ألف مشجع على استاد الجوهرة الزرقاء.

وقال السوباط، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "ننتظر موافقة الكاف على الحضور الجماهيري المقرر، لاسيما مع عدم وجود مانع لحضور الجماهير السودانية مباراة الأهلي.

وأضاف رئيس نادي الهلال السوداني: "ننتظر وصول الأهلي إلى بلده الثاني في السودان وهناك تأمين كامل وشامل للمباراة ولبعثة الأهلي أثناء اقامتها في مدينة أم درمان".

وتابع هشام السوباط: "الهلال أحد المرشحين للصعود إلى دور الثمانية الإفريقي ووأتوقع صعود الهلال إلى ربع النهائي ولا أستطيع الجزم بهوية الفريق الثاني المتأهل رفقته لربع النهائي".