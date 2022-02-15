شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم أصحاب الجياد 0/3 في دوري سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى للزمالك على نظيره أصحاب بنتيجة 0/3، فى إطار الجولة الرابعة عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021/2022.

ويسعى فريق الزمالك إلى استعادة التألق بلقب الدورى الممتاز للسيدات، فى ظل طموح اللاعبات فى المنافسة على اللقب.

فيما تشهد الجولة المقبلة المحدد لها يوم الجمعة المقبلة لقاءات بين كل من: الأهلى مع الجزيرة وهليوبوليس مع الطيران وأصحاب الجياد مع وادى دجلة والشمس مع الزهور وسموحة مع الزمالك والصيد مع سبورتنج.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.