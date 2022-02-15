شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أحمد محب المدير المالى باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد محب، المدير المالى باتحاد الكرة، باستقالته من منصبه خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة الجبلاية برئاسة جمال علام فى اجتماع الغد ملف تعيين مدير مالى جديد لشغل المناصب فى الفترة المقبلة.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، غدًا الثلاثاء، أول اجتماعاته الرسمية بعد نجاح المجلس في الانتخابات الماضية، وذلك عقب عودة جمال علام من الإمارات والذى حضر مباريات كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها الأهلي المصري.

ويضم مجلس جمال علام، كلاً من خالد الدرندلي نائبا للرئيس، والأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.

ولم يتسن لمجلس إدارة اتحاد الكرة ،عقد أي أجتماعات رسمية منذ انتخابه في 5 يناير الماضى ، بسبب الانشغال مع المنتخب الأول الذى كان يشارك في كأس الأمم الأفريقية والتي احتل فيها المركز الثاني بعد الهزيمة أمام السنغال بضربات الترجيح، كما سافر جمال علام رئيس اتحاد الكرة إلى الإمارات لحضور كأس العالم للاندية مؤخرا، والتى شارك فيها النادي الأهلي، بناء على دعوة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد تواجد علام في الكاميرون لحضور بطولة كأس الأمم الأفريقية.