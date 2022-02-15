شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الاثنين 14/ 2/ 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصرى فى دور الـ32 لكأس مصر التى ستلعب بعد توقف الدورى يوم 9 مارس بدون اللاعبين الدوليين.

تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصرى فى دور الـ32 لكأس مصر

كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، أن مباريات دور الـ32 لكأس مصر ستلعب بعد توقف الدورى يوم 9 مارس بدون اللاعبين الدوليين، وسيتم استثناء الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية من هذا الأمر.

موسيمانى يواصل الدفع بـ"كامبوس" وياسر فى مواجهة الهلال السوداني

استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على استمرار الثنائى ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم فى قيادة دفاع الفريق بمباراته ضد الهلال السوداني فى ثانى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد المستوى الطيب الذى ظهر عليه الثنائي فى مباراة الأهلي الأخيرة ضد الهلال السعودى بكأس العالم للأندية. قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، صرف متأخرات جميع لاعبي فريق الكرة الأول خلال الأيام المقبلة، وتحديدا عقب مباراة سموحة المقرر لها غدا ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري. الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال أيام

المقاصة يكتفى بتعادل سلبى مع طلائع الجيش فى الدورى