شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عباس: إيسترن كومبانى تعاقد مع لاعبين "جعانة كرة" والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خالد عباس، المشرف العام على فريق الكرة بنادي إيسترن كومبانى، على تعادل فريقه أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

وقال عباس، في تصريحات عقب المباراة: إن المباريات المقبلة ستكون أفضل للفريق، موضحًا أن الفريق تعاقد مع لاعبين "جعانة كرة" وليس أسماء فقط والبداية كانت في كأس الرابطة؟

وأضاف المشرف العام، أن المباريات المقبلة ستُظهر لاعيبة بشكل جيد من الفريق، مشيرًا إلى أن بطولة كأس الرابطة كانت مهمة للفريق وصنعت الفارق بسبب الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامي.

واختتم، هدفنا كان التعاقد مع 4 أو 5 لاعبين، ولكن كابتن علاء عبد العال طلب التعاقد مع 14 لاعبا جديدا، وأن مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر عبد العزيز لبّى كل متطلبات المدير الفني.

ومن جانبه، قال علاء عبد العال، المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى: "إن مباراة الاتحاد السكندرى كانت فارقة في مسيرة الفريق في الدورى والعودة بنقطة من الإسكندرية مهمة جدا، وفي كأس الرابطة بدأنا نقدم مستوى كويس منذ آخر 3 مباريات من مباراة الاتحاد اللى خسرناها وبيراميدز والفوز على المصرى، وبشكر المهندس نصر عزام رئيس النادى على تدعيم الفريق بصفقات على مستوى النادى".

وأضاف: "بشكر اللاعبين قدمنا أداء متوازنا أمام فريق كبير زى الاتحاد في الإسكندرية وهى مباراة فارقة معانا، وقدمنا مستوى منحنا الثقة".

وتابع مدرب إيسترن كومبانى: "في الشوط الأول قدمنا أداء كويس جدا وأتيحت لنا العديد من الفرص لم نستثمرها على عكس الاتحاد اللى استثمر مهارة أحمد عادل ميسى وتقدموا علينا، بالإضافة إلى حالة الطرد التى تقضى على آمال أى فريق، ولكن اللاعبين كانوا رجالة وعلى قدر المستوى".

وعن التعاقد مع 14 لاعبا ورحيل مثلهم، قال: أنا أحب اشتغل صح لأنى كنت شايف أن اللاعبين اللى رحلوا لن يفيدوا الفريق في المرحلة المقبلة واتعاقدت مع لاعبين تقدم الفدائية والإضافة على سبيل الإعارة لأن الأندية رفضت التخلي عن هؤلاء اللاعبين ولكن يهمنا أن نمر من هذه الفترة".