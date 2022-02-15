شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة: جاهزون لاستيعاب أى عدد من الجمهور فى مواجهة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى، أن الاستاد جاهز لاستضافة مباراة منتخب مصر أمام السنغال في ذهاب المباراتين الفاصلتين للتأهل لكأس العالم المقرر لها 2022 في قطر.

وقال على درويش في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "استاد القاهرة الدولى جاهز لاستضافة مواجهة مصر والسنغال ونبدأ من اليوم إعادة تطوير كل شىء في الاستاد ونعيد النظر في كل الجوانب ليكون الاستاد في أبهى صوره".

وأضاف رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى: "خلال أسبوعين سننتهى تماما من كل الاستعدادات الخاصة باستقبال المباراة، وسأقوم بنفسى بالمرور على كل تفصيله تخص جاهزية استاد القاهرة من الآن وخلال أسبوعين للانتهاء من كل تفاصيل الاستعدادات".

وأوضح درويش: "الاستاد مرحب بتواجد أي عدد من الجماهير، وهناك كلام على تواجد 50 ألف مشجع، فالملعب جاهز لاستيعاب 75 ألف مشجع لمساندة المنتخب".

واختتم تصريحاته قائلا: "50 ألف متفرج ده أقل عدد مناسب لمباراة بحجم مصر والسنغال ولا توجد مشكلة في أي عدد والاستاد جاهز لأى وضع".